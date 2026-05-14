Η επιλογή της διοίκησης της ΑΕΚ να διατηρήσει Ρόκα και Ροθάδα, δείχνει πίστη στο πλάνο τους

Η νέα σεζόν θα δείξει αν αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να μετατραπεί και σε τίτλο

Η ΑΕΚ επέλεξε ξανά τον δρόμο της σταθερότητας. Μέσα από τη σημερινή διάσκεψη Τύπου, ο πρόεδρος Άντρος Καραπατάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον Τσάβι Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή και τον προπονητή Χαβιέρ Ροθάδα, δείχνοντας πως η ομάδα θέλει να συνεχίσει πάνω στο ίδιο πλάνο και τη νέα σεζόν.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει την ΑΕΚ μέχρι τον τίτλο. Η ομάδα της Λάρνακας διαθέτει τα τελευταία χρόνια σταθερότητα, αγωνιστική ταυτότητα και σωστή οργάνωση, στοιχεία που φέρουν έντονα τη σφραγίδα του Ρόκα. Από την πλευρά του, ο Ροθάδα προσπάθησε να παρουσιάσει ένα σύνολο με πειθαρχία και ξεκάθαρη φιλοσοφία στο παιχνίδι του, χωρίς όμως να τον δούμε με «δικούς» του ποδοσφαιριστές που ίσως τον βοηθήσουν τη νέα σεζόν.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ έδειξε σε αρκετές στιγμές πως της έλειψε η συνέπεια και η αποφασιστικότητα στα μεγάλα παιχνίδια, κάτι που της έχει στερήσει το πρωτάθλημα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Αν καταφέρει να ενισχυθεί ποιοτικά το καλοκαίρι και να αποκτήσει περισσότερη προσωπικότητα στις κρίσιμες στιγμές, τότε μπορεί να μπει δυνατά στη μάχη του πρωταθλήματος, και ο πρόεδρος να δικαιωθεί για την επίμονη στήριξή του στον Τσάβι Ρόκα.

Αντρέας Πολυκάρπου

