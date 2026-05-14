Άντρος Καραπατάκης: Όλες οι... πρωταθληματικές φράσεις του

Ο Άντρος Καραπατάκης, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε, αναφέρθηκε στον μεγάλο αυτό στόχο. Τόνισε ότι θέλει και ο ίδιος με την ίδια ένταση τον τίτλο σημειώνοντας δε πως δεν πρέπει να γίνει ψύχωση.

Διαβάστε όλες τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της ομάδας της Λάρνακας, όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

-«Ο προγραμματισμός έχει αρχίσει με στόχο η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη. Ο στόχος δεν αλλάζει, διεκδικεί τα δύο τρόπαια και ανταγωνιστική πορεία στην Ευρώπη. Δημιουργία μιας πιο μεγάλης ομάδας, με βάθος».

-«Έχει να κάνει με μια μερίδα που μηδενίζει ότι κάναμε. Θεωρεί ότι το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός. Έχει γίνει ψύχωση. Αν μπαίναμε στους 8 θα ήταν αποτυχία, αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα. Εμείς με αυτό διαφωνούμε. Που ήμασταν πριν 20 χρόνια και που είμαστε τώρα; Κάθε χρόνο είναι μια υπέρβαση. Αν θέλει κάποιος το πρωτάθλημα, ο πρώτος είμαι εγώ. Δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. Απογοητεύτηκα όμως επέστρεψα λόγω των πιέσεων»

-«Πριν δύο χρόνια χάσαμε το πρωτάθλημα για ένα γκολ με τον ΑΠΟΕΛ; Πιο πριν δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα; Δεν ήταν ο Ρόκα τότε; Υπάρχει πίεση σε σημείο που πολλοί δεν την αντέχουν».

-«Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος να πιάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όμως είμαστε εκεί κάθε χρόνο. Αυτοί που πρωταγωνιστούν πρέπει να κάνουν λάθη. Αυτό όμως θα γίνει».