Ξανά το δεξί του χέρι

Επιστροφή Τσάβι Ρόκα στο πόστο του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ. Είναι κοινό μυστικό πια στη Λάρνακα, ότι η επιστροφή του Καταλανού «ψήνεται» από τον πρόεδρο Άντρο Καραπατάκη, ο οποίος ουδέποτε έκρυψε ή αμφισβήτησε την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπο του Ρόκα κατά την πολυετή συνεργασία που είχαν.

Μια συνεργασία που σε γενικές γραμμές στέφθηκε με επιτυχία, αφού η ΑΕΚ καθιερώθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, με καλές πορείες στην Ευρώπη, παρά τα λάθη που κατά καιρούς έχουν γίνει, τα οποία ενδεχομένως να στοίχισαν τίτλους. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, ενδεχομένως μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα, θέτοντας επί της ουσίας σε ισχύ το συμβόλαιο που ήδη έχει υπογράψει και το οποίο εκπνέει τον Μάιο του 2028.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Π. Ιωάννου, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Πάφος FC, δεν προλαβαίνει τον αγώνα με τον Άρη (25/04, 19:00). Εκτιμάται ότι θα επανέλθει στην πρεμιέρα του β΄ γύρου εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Εκτός πλάνων είναι και ο Ρούμπιο. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Ρομπέρζ.