Δύο μεγάλες επιστροφές στην Άρσεναλ και το σενάριο με Τζολάκη!

Αυτό που φέρει τους «κανονιέρηδες» να ασχολούνται με την περίπτωση Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, υπό μία, φυσικά, προϋπόθεση…

Συζητάμε για το πρωτάθλημα και το Champions League, με τους «κανονιέρηδες» να είναι ισόβαθμοι με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά στη δεύτερη θέση, για πρώτη φορά μετά από μήνες, την στιγμή που βρίσκονται στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρά ταύτα, το «Caught Office» επισημαίνει πως τα βλέμματα των ανθρώπων της ομάδας είναι πάνω στον Κωνσταντή Τζολάκη. Τον νεαρό, κορυφαίο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του την τελευταία διετία και έχει κάνει τα μεγαλύτερα club της Ευρώπης, να μάθουν το όνομά του.

Τι ισχύει σε αυτήν την περίπτωση; Υπάρχουν… ματιές, αλλά όλα αυτά θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα και υπό μία προϋπόθεση. Να αποχωρήσει, δηλαδή, ο Κέπα από το Βόρειο Λονδίνο, πράγμα που σαφέστατα δεν είναι απίθανο να συμβεί, παρότι «δένεται» με συμβόλαιο.

Την ίδια ώρα, ο Μικέλ Αρτέτα προανήγγειλε δύο σημαντικές επιστροφές στο ματς με τη Νιούκαστλ. Ο λόγος για τους Μπουκάγιο Σάκα και Ρικάρντο Καλαφιόρι, οι οποίοι αναμένεται να είναι στην αποστολή, πράγμα που δεν θα συμβεί με τον Γιούριεν Τίμπερ, που εξακολουθεί να απουσιάζει.

