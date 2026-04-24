Το... ξεδίψασμα περνάει από τα πόδια του

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Το... ξεδίψασμα περνάει από τα πόδια του

Η παρουσία σε τελικό κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια είναι στα δικά του πόδια

Κύλησαν σχετικά καλά τα πράγματα στον Απόλλωνα στον πρώτο ημιτελικό και, με το 4-2 μέσα στο σπίτι του, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης επί του ΑΠΟΕΛ.

Η παρουσία σε τελικό κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια είναι στα δικά του πόδια και καλείται στη ρεβάνς της Τετάρτης στη Λευκωσία να δείξει ξανά την ίδια αποτελεσματικότητα. Γιατί, μεσοαμυντικά, οφείλει να βελτιωθεί και το γνωρίζει αυτό πολύ καλά ο προπονητής των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα. Ήταν όμως γενικά ανώτερος του αντιπάλου, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και έδειξε την αποφασιστικότητά του να κερδίσει. Με τους Τόμας και Μάρκες να δείχνουν την ποιότητά τους στο επιθετικό τρίτο, δόθηκε η δυνατότητα διαχείρισης, ενώ η γκολάρα του Ασουνσάο αποσυμφόρησε άμεσα τους συμπαίκτες του, αφού ενδεχομένως η πίεση στα τελευταία λεπτά από τον αντίπαλο να ήταν εντονότερη..

Πριν το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, προηγείται η Ομόνοια στο στάδιο Αλφαμέγα. Σαφώς και θα προσπαθήσει να κερδίσει για να κρατήσει προνομιούχα θέση για την Ευρώπη, όμως προτεραιότητα είναι η πρόκριση και το πιθανότερο είναι πως ο Ερνάν Λοσάδα θα κάνει αλλαγές. Το δεδομένο είναι πως εκτός θα παραμείνουν οι Βούρος και Λαμ, ενώ δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο με τους Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Λιούμπιτς ώστε να είναι έτοιμοι με τον ΑΠΟΕΛ. Γενικά εκτιμάται πως θα υπάρξει εκτεταμένο ροτέισον από την τεχνική ηγεσία η οποία σε ακόμη ένα ματς πήρε θετικό βαθμό.

