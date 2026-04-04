Τηλεοπτικές μεταδόσεις (04/04): Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας
Cytavision 1
16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιακός
19:00 Oμόνοια - Πάφος FC
Cytavision 2
15:00 Νέα Σαλαμίνα - Αγία Νάπα
19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ
Cytavision 3
14:45 Mάντσεστερ Σ. - Λίβερπουλ
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΛ
22:00 Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
Cytavision 4
16:00 Σασουόλο - Κάλιαρι
19:00 Βερόνα - Φιορεντίνα
21:45 Λάτσιο - Πάρμα
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 250 Μarrakech
17:00 Τένις: ATP 250 Μarrakech
22:00 Τένις: ATP 250 Huston
Cytavision 6
13:00 Τένις: ATP 250 Bucharest
15:00 Τένις: ATP 250 Bucharest
20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος
22:30 Πόρτο - Φαμαλικάο
Cytavision 7
16:00 Κηφισιά - Πανσερραϊκός
19:15 Τσέλσι - Πορτ Βάλε
Cytavision 8
17:15 Μαγιόρκα - Ρεάλ
22:00 Ατλέτικο - Μπαρσελόνα
Cablenet Sports 1
17:30 Αϊντχόφεν - Ουτρέχτη
22:00 Άγιαξ - Τβέντε
Cablenet Sports 2
15:00 Μονπελιέ - Τρουά
18:00 Στρασβούργο - Νις
20:00 Μπρεστ - Ρεν
22:05 Λιλ - Λανς
Cablenet Sports 3
22:00 Μπάσκετ: Ασίσα Γιουβέντους - Μούρθια
Νοvasports 2
17:30 Αστέρας - Λάρισα
Νοvasports 3
16:30 Φράιμπουργκ - Μπάγερν
21:30 Ντιναμό Δρέσβης - Χέρτα
Νοvasports 4
16:30 Βέρντερ - Λειψία
Νοvasports 5
16:30 Χόφενχαϊμ - Μάιντς
Νοvasports Extra 1
16:30 Aμβούργο - Άουγκσμπουργκ
Νοvasports Extra 2
16:30 Λεβερκούζεν - Βόλφσμπουργκ
Νοvasports Start
16:30 Γκλάντμπαχ - Χαϊντενχάιμ
Νοvasports Prime
19:30 Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ