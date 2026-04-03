Οι μεταδόσεις σήμερα (3/4)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 3/4
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 4
22:30 Σπόρτινγκ - Σάντα Κλάρα
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 250 – Μarrakech
Cytavision 6
13:00 Τένις: ATP 250 – Βucharest
Cytavision 7
22:00 Τένις: ATP 250 – Houston
Cytavision 8
22:00 Βαγιεκάνο - Έλτσε
Cablenet Sports 2
21:45 Παρί Σεν Ζερμέν - Τουλούζ
Cablenet Sports 3
19:45 Βόλεϊ: Παφιακός - Ομόνοια (Τ)
Novasports Prime
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Βαλένθια
Novasports 3
19:00 Μπάσκετ: Μπακσασεχίρ - Μπεσίκτας
Novasports 4
20:00 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Ρεάλ