Ζωντανός ο Εθνικός, έσπασε το αήττητο του Καμορανέζι

Έχει σφυγμό ο Εθνικός!

Οι Αχνιώτες επικράτησαν 1-0 της Ανόρθωσης στο Δασάκι, για την 2η αγωνιστική των play out με «χρυσό» σκόρερ τον Γιούση. Η ομάδα του Μιχαΐλοβιτς έχει πλέον 27 βαθμούς, ωστόσο συνεχίζει να ανησυχεί γι’ αυτό και χρειάζεται ανάλογη συνέχεια. Από την άλλη, η «Κυρία» έμεινε στους 35 και σε απόσταση ασφαλείας από… μπελάδες. Στα αξιοσημείωτα, η ομάδα της Άχνας έσπασε το αήττητο του Καμορανέζι. Από την έλευση του στην «Κυρία», κατέγραψε επτά παιχνίδια χωρίς να δεχθεί ήττα.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο θα… ξεχαστεί γρήγορα καθώς δεν σημειώθηκε κάποια αξιόλογη φάση από τις δύο ομάδες. Η κατοχή ήταν μοιρασμένη, όμως η επιθετική «πνοή» έλειπε. Στο δεύτερο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοση τους και πολύ νωρίς μπήκαν σε θέση οδηγού από την άσπρη βούλα, με εύστοχη εκτέλεση του Γιούση.

Ο Αμπουάγκι ανέτρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο και μετά από παρέμβαση του VAR, ο Μενέλαος Αντωνίου έδειξε την άσπρη βούλα. Η Ανόρθωση δεν είχε την απαιτούμενη αντίδραση, ενώ λίγο έλειψε να δεχθεί και δεύτερο γκολ. Και πάλι μετά από παρέμβαση του VAR, ο ρεφ καταλόγισε πέναλτι στον Εθνικό για χέρι του Λόπες, όμως ο Καρλστρομ απέκρουσε και διατήρησε το 1-0.

Όσον αφορά στη συνέχεια (3η αγωνιστική), οι Αχνιώτες θα αναμετρηθούν με την Ε.Ν Ύψωνα, ενώ η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αρ. Αμφότερα θα διεξαχθούν στις 19 Απριλίου.

Το LIVE του αγώνα

90'+7 - Τέλος του αγώνα.

77' - Χαμένο πέναλτι για τον Εθνικό, απέκρουσε ο Καρλστρομ την εκτέλεση του Γιούση.

73' - Πέναλτι για τους γηπεδούχος για χέρι του Λόπες εντός περιοχή.

62' - Απάντησαν οι Αχνιώτες στην ευκαιρία των κυανόλευκων, με τον Κονφέ εντελώς μόνος να στέλνει τη μπάλα ψηλά έξω.

60' - Eυκαιρία για την Ανόρθωση μετά από κεφαλιά του Φουρτάδο, μόλις έξω η μπάλα.

52' - ΓΚΟΛ για τον Εθνικό. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Γιούση για το 1-0.

51' - Πέναλτι για τον Εθνικό σε ανατροπή του Γιούση από τον Αμπουάγκι.

46' - Σέντρα στο β' μέρος.

45'+3 - Τέλος πρώτου μέρους.

25′ - Κακό το σουτ από τον Γιούση από πολύ μακρινή απόσταση, δεν ανησυχεί ο Κάρλστερμ.

7' - Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με συρτό σουτ του Ντιόν, στην εξωτερική των διχτύων η μπάλα.

1' - Σέντρα στο Δασάκι.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Μπαχανάκ, Λουίς Φελίπε, Λομοτέι, Μασάδο, Νενέκο, Κονφέ (84′ Αγγελόπουλος), Πεχλιβάνης, Παπαγεωργίου (84΄Καμάτσο), Γιούσης, Σιβέιρο (58′ Γκονζάλες).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κατελάρης (68′ Χαραλάμπους Ε.), Φουρτάδο, Τόσιτς, Τάντι,. Κίκο, Αμποάγκι (68′ Κις), Ιωάννου, Χρυσοστόμου (90+2′ Μίντεντορπ), Ντιόν (88′ Ντα Κρουζ), Λόπες.

ΣΚΟΡΕΡ: 52' Γιούσης / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27' Σιβιέρο, 29' Παπαγεωργίου, 90'+5 Nενέκο / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης