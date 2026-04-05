«Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει συμφωνήσει με Μπαρτσελόνα»

Μετακομίζει στη Βαρκελώνη ο Μπερνάρντο Σίλβα!

Ο 31χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα αποχωρήσει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του το καταλανικό Μέσο, «elnacional».

Ο Σίλβα, ο οποίος εντάχθηκε στη Σίτι το 2017, όταν αποκτήθηκε έναντι 50 εκατ. ευρώ από τη Μονακό, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να γίνει «μπλαουγκράνα», με το εν λόγω ρεπορτάζ να αποκαλύπτει ότι τα έχει βρει με την Μπαρτσελόνα, για να ενταχθεί στο ρόστερ της τον ερχόμενο Ιούλιο.