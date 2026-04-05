Έξι μήνες και κάτι, πατά ξανά χορτάρι ο Κατελάρης

Από τις 28 Σεπτεμβρίου είχε να παίξει ο Φάνος Κατελάρης, ο οποίος επιλέγηκε από τον Μάουρο Καμορανέζι στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης απέναντι στον Εθνικό Άχνας.

Έξι μήνες μακριά από τα γήπεδα ήταν λοιπόν ο Κύπριος αμυντικός ο οποίος σε αρκετά ματς ήταν τραυματίας ενώ σε άλλα απλώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Κατέγραψε τη φετινή σεζόν μόλις 276 αγωνιστικά λεπτά.

Ο προπονητής της «Κυρίας» θα έχει την ευκαιρία να τον αξιολογήσει σε αυτά τα εναπομείναντα έξι ματς για να αποφασίσει αν θα του δοθεί νέο συμβόλαιο αφού το υφιστάμενο ολοκληρώνεται με το τέλος της αγωνιστικής σεζόν.