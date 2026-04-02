Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (02/04)
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 250 - Bucharest
Cytavision 6
13:00 Τένις: ATP 250 - Μarrakesh
22:00 Τένις: ATP 250 - Houston
Cytavision 8
19:00 Βόλεϊ: Ζαβέρτσια - Τσιβιτανόβα
Cablenet Sports 2
22:00 Γυναικείο: Λιόν - Βόλφσμπουργκ
Cablenet Sports 3
19:45 Γυναικείο: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Novasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Παναθηναϊκός
Novasports 2
21:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Μονακό
Novasports 3
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Αρμάνι
Novasports 4
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Παρτιζάν
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μπαρτσελόνα
Novasports 6
22:00 Μπάσκετ: Μακάμπι - Εφές
Novasports Start
20:30 Μπάσκετ (γ): Αθηναϊκός - Μερσίν