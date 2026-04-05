Με έντονη κυπριακή... πινελιά η ενδεκάδα του Γκαρσία

Φανέλα βασικού σε δύο νεαρούς Κύπριους παίκτες έδωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία. Συγκεκριμένα στην αρχική ενδεκάδα ξεκινούν οι Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης και Ευαγόρας Αντωνίου ενώ η κυπριακή... πινελιά αυξάνεται με τον Νικόλα Κούτσακο.

Ο Πουρσαϊτίδης κατέγραψε άλλες εφτά συμμετοχές αλλά είναι η πρώτη του ως βασικός στο πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Μπρόρσον, Πουρσαϊτίδης, Ρόσα, Μάγιερ, Μαντσίνι, Τομάς, Oλαγίνκα, Κούτσακος