Καθάρισε τη Μύκονο γκαζώνοντας στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός!

Παρότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο μισό της εντός έδρας αναμέτρησής τους για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν σε τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο, για να πάρουν τελικά την άνετη νίκη με 109-83!

Έτσι, ο Ολυμπιακός, για τον οποίο δεν αγωνίστηκαν οι Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό αήττητο σερί του (22-0) στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας ενόψει των playoffs!

Πλέον, οι Πειραιώτες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 19 εύστοχα τρίποντα, 34 ασίστ και 15 κλεψίματα, στρέφουν την προσοχή τους στα δύσκολα παιχνίδια κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας, 7/4, 21:15) και Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός, 9/4, 19:30) για την Ευρωλίγκα. Από την άλλη, η Μύκονος έμεινε με μόλις μία νίκη στις 8 πιο πρόσφατες αγωνιστικές, πέφτοντας στο 8-14 αλλά συνεχίζοντας να ελπίζει σε συμμετοχή στα playoffs.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Νετζήπογλου, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με τους 27 πόντους που πέτυχε, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες επιθετικά από τον Νιλικίνα (19 πόντοι με 5/7 τρίποντα) και τον Γουόρντ, ο οποίος «άγγιξε» το double-double, με 9 πόντους και 10 ασίστ. Για τη Μύκονο, ξεχώρισε ο Κινγκ, με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83