Δεν ρίχνει λευκή πετσέτα ο ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν πιο προσεχτικός από τον επιπόλαιο Άρη και με τη νίκη 2-1 στο ΓΣΠ, αν μη τι άλλο κρατά αναμμένη τη φλόγα για ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Πλησίασε την 4η Πάφος FC στους τέσσερις βαθμούς και κοιτάζει και πιο ψηλά, αν και γνωρίζει πως είναι δύσκολη η αποστολή του.

Για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» η σεζόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στο ΓΣΠ, δεχόμενος την 3η ήττα από τους γαλαζοκίτρινους σε ισάριθμα φετινά παιχνίδια.

Καταλυτικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του Γκαρσία έπαιξε ο Ντράζιτς ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και έκανε φύλλο και φτερό την άμυνα του Άρη και κέρδισε το πέναλτι από τον κακό Μπαλογκούν που έκανε πολλά λάθη. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις, ενώ ήταν κιτρινισμένος, φλέρταρε με την κόκκινη.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Άρη στο 6 και στο 8΄ με γκολ του Κούτσακου στο 19΄ μετά από σέντρα του Μαντσίνι. Και με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη ο Άρης βρήκε σχετικά νωρίς το γκολ της ισοφάρισης με τον Γκάουσταντ στο 57΄ ενώ πέντε λεπτά μετά, ο Μπέλετς έκανε φανταστική διπλή απόκρουση σε πλασέ των Γκάουσταντ και Εφαγκέ.

Και μία επιπολαιότητα του Μπαλογκούν στο 79΄, έδωσε την ευκαιρία στον Ντράζιτς να μπει στην περιοχή και να ανατροπεί από τον αμυντικό του Άρη. Ο Σέρβος δεν αστόχησε και ο ΑΠΟΕΛ μπήκε ξανά σε θέση οδηγού, προβάδισμα που κράτησε μέχρι το τέλος για να πανηγυρίσει τη νίκη.

90΄ - Ο Μπέλετς ήταν έτοιμος και σταματά το βολέ του Γιαγκό.

*Έντονες διαμαρτυρίες στον ΑΠΟΕΛ για το γεγονός πως ο Μπαλογκούν δεν αποβλήθηκε, ενώ ήταν χρεωμένος με κίτρινη κάρτα.

80΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Ντράζιτς δεν αστοχεί από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε από τον Μπαλογκούν.

62΄ - Απίστευτη διπλή ευκαιρία για τον Άρη, με τον Μπέλετς να λέει όχι αρχικά στον Γκάουσταντ και στη συνέχεια στον Εφαφκέ.

58΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Γκάουσταντ με αριστερό πλασέ μετά από πάσα του Εφαγκέ, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.

50΄ - Ο Σολωμού δίνει φάουλ για μαρκάρισμα του Μπαλογκούν στον Μπρόρσον λίγο έξω από την περιοχή, με άπαντες στον ΑΠΟΕΛ να διαμαρτύρονται για δεύτερη κίτρινη κάρτα.

20΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Σέντρα από τον Μαντσίνι και ο Κούτσακος με ιδανική κεφαλιά, προλαβαίνοντας και τον Μπαλόγκουν, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

8΄ - Κάθετη πάσα από τον Κάστανο στον Μοντνόρ που έκανε χλιαρό πλασέ και ο Μπέλετς δεν δυσκολεύθηκε να αποκρούσε την μπάλα.

6΄ - Ευκαιρία για τον Άρη με τον Εφαγκέ ο οποίος πλάσαρε αλλά ο Μπέλετς του αρνήθηκε το γκολ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού (46΄ Σταφυλίδης), Αντωνίου, Μπρόρσον, Πουρσαϊτίδης, Ρόσα, Μάγιερ (66΄ Ντάλσιο), Μαντσίνι, Τομάς, Oλαγίνκα (66΄ Μαρκίνιος), Κούτσακος (66΄ Ντράζιτς)

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Λέλε, Κορέια, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Ακάμπα (46΄ Παζιέ), Κάστανος, Γκάουσταντ (71΄ Κακουλλής), Χαραλάμπους,, Μοντνόρ, Εφαγκέ (71΄ Κακόριν).

ΣΚΟΡΕΡ: 19΄ Κούτσακος, 80΄ πέν. Ντράζιτς / 57΄ Γκάουσταντ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 82΄ Ντράζιτς / 18΄ Ακάμπα, 46΄ Μπαλογκούν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντρέις Γκλούχοβς

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα