Μπόλικες διαφοροποιήσεις από Καμορανέζι στο Δασάκι

Η Ανόρθωση παρατάσσεται με πολλές αλλαγές στο Δασάκι στην αναμέτρηση με τον Εθνικό.

Να σημειώσουμε πως λόγω τιμωρίας δεν είναι διαθέσιμος ο Σένσι, με τον Μάουρο Καμορανέζι να δίνει φανέλα βασικού σε παίκτες που δεν ήταν ψηλά στις προτιμήσεις το προηγούμενο διάστημα όπως οι Τάντι, Κατελάρης και Αμποάγκι.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ, Τάντι, Τόσιτς, Φουρτάδο, Κατελάρης, Κίκο, Αμποάγκι, Ιωάννου, Χρυσοστόμου, Ντιόν, Λόπες.