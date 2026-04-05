Για καλό σκοπό και προσωπικό ρεκόρ ο Νικόλας Γεωργίου!

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, Νικόλας Γεωργίου, έχει περάσει σε άλλο κομμάτι του αθλητισμού και πλέον αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδας δρομέων των πρασίνων, συμμετέχοντας συχνά σε διάφορους αγώνες. Αυτή τη φορά, θα συνδυάσει την αγάπη του για το τρέξιμο με την προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Συγκεκριμένα, θα τρέξει στον Μαραθώνιο της Ρίγας στη Λετονία, που θα γίνει στις 17 Μαΐου, θέτοντας διπλό στόχο. Πρωτίστως, για ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn. Επιπλέον, θα επιδιώξει να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ μαραθωνίου, που είναι δύο ώρες και 46 λεπτά.

