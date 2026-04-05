Πάντα εκεί, μα δεν είναι… μηχανή

Η σωστή οικονομική διαχείριση είναι σημαντική για την επιτυχία μιας ομάδας. Της δίνει σταθερότητα να πορευθεί και είναι και πόλος έλξης είτε ποδοσφαιριστών είτε χορηγών.

Οι αλόγιστες σπατάλες, το ανύπαρκτο πλάνο και μερικές αναποδιές, φέρνουν τις διοικήσεις σε αδιέξοδο. Οι ομάδες που έχουν κόσμο, απευθύνονται σε αυτόν για να τους σώσει από δυσάρεστες καταστάσεις μα δεν μπορεί πάντα. Δεν είναι… μηχανή να κόβει χρήματα.

Δηλαδή, όσο και να θέλει να βοηθήσει, αδυνατεί μερικές φορές μιας και έχει και τις δικές του ανάγκες. Ας λάβουν υπόψη λοιπόν οι διοικήσεις στον προϋπολογισμό τους πως είναι δύσκολες οι εποχές και να μην υπολογίζουν τόσο πολύ στο κοινό τους.

Κρίστοφερ