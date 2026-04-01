Οι μεταδόσεις σήμερα (1/4)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 1/4
Cytavision 4
18:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 250 – Μarrakech
Cytavision 6
13:00 Τένις: ATP 250 – Βucharest
Cytavision 7
14:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Τένις: ATP 250 – Houston
Cablenet Sports 1
19:45 Βόλεϊ: Παφιακός - ΑΠΟΕΛ
Cablenet Sports 2
22:00 Γυναικείο: Τσέλσι - Άρσεναλ
Cablenet Sports 3
19:45 Γυναικείο: Μπάγερν - Μάντσεστερ Γ.
Novasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε