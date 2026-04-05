Ο Πάολο Μαλντίνι επικρατέστερος για την προεδρία της ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά την αποτυχία της εθνικής ομάδας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Ο Γκραβίνα, επικεφαλής της FIGC από το 2018, είχε κληθεί από υπουργούς και βουλευτές της ιταλικής κυβέρνησης να παραιτηθεί μετά την ήττα της Ιταλίας στα πέναλτι στα playoffs εναντίον της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» επικρατέστερος για να πάρει τη θέση είναι μια μεγάλη δόξα του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος έχει και την υποστήριξη του Υπουργού αθλητισμού της χώρας, Αντρέα Αμπόντι.

Να σημειωθεί ότι ο 57χρονος παλαίμαχος αμυντικός υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Μίλαν από το 2019 μέχρι και το 2023, ενώ δούλεψε και ως διευθυντής ανάπτυξης.

