ΑΕΠ Πολεμιδιών και Ερμής ακολούθησαν την Αναγέννηση και πανηγύρισαν άνοδο

Ενδιαφέρον μόνο στη μάχη του υποβιβασμού στις δύο τελευταίες στροφές.

ΑΕΠ Πολεμιδιών και Ερμής Αραδίππου μετά την Αναγέννηση Δερύνειας εξασφάλισαν επίσης άνοδο με την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας αναδείχτηκε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της με τον Κέδρο. Η 2η της κατάταξης ΑΕΠ Πολεμιδιών νίκησε 1-0 τον Εθνικό Άσσιας και ο Ερμής Αραδίππου με το ίδιο σκορ νίκησε στην Πύλα την ομάδα Ασπίς, ενώ η Ανόρθωση Μουτταγιάκας επικράτησε της ΑΕΝ με 3-2.

Βαθμολογία: Αναγέννηση 63, ΑΕΠ Πολεμιδιών 58, Ερμής Αραδίππου 56, Εθνικός Άσσιας 49, Κέδρος 48, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 33, Ασπίς Πύλας 27, ΑΕΝ 25 βαθμούς.

Όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΝΑ - FC Λειβάδια 2-1

Οθέλλος - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-0

ΠΟ Ορμήδειας - Άτλας Αγλαντζιάς 6-3

Κούρης Ερήμης - Ομόνοια Ψευδά 2-1

Βαθμολογία: ΠΟ Ορμήδειας 39, Οθέλλος Αθηαίνου 36, ΘΟΪ Λακατάμιας 35, FC Λειβάδια 34, Ομόνοια Ψευδά 31, Κούρης Ερήμης 30, Άτλας Αγλαντζιάς 28 και ΑΠΟΝΑ 3 βαθμούς.

