Κλίνσμαν: «Ο Γιαμάλ και ο Μουσιάλα θα έπαιζαν στη Serie B»

«Η Ιταλία πληρώνει το τίμημα για την έλλειψη ηγετών, τεχνικά προικισμένων παικτών και πίστης στα νέα ταλέντα. Στην Ιταλία, οι Λαμίν Γιαμάλ και Μουσιάλα, σίγουρα θα έπαιζαν στη Serie B για ν' αποκτήσουν εμπειρία», δήλωσε ο Γιούργκεν Κλίνσμαν, πρώην «αστέρας» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και νυν προπονητής, σε συνέντευξή του στην Rai.

Αυτά τα σχόλια δεν έχουν σκοπό να υποτιμήσουν τον Λαμίν Γιαμάλ ή τον Μουσιάλα. Το αντίθετο μάλιστα. Ο Κλίνσμαν θέλησε να τονίσει την έλλειψη εμπιστοσύνης που επιδεικνύεται στους νεαρούς παίκτες στην Ιταλία, όπου η έμφαση δίνεται συχνά σε παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό και όχι σε εγχώρια ταλέντα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ