Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας, όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις (05/04)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 1
11:00 Γυναικείο: Apollon Ladies - Άρης
19:00 Απόλλων - ΑΕΚ
Cytavision 2
16:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση
Cytavision 3
16:00 Μπάσκετ: Ένωση - Απόλλων
18:30 Γουέστ Χαμ - Λιντς
22:00 Αλαβές - Οσασούνα
Cytavision 4
16:00 Κρεμονέζε - Μπολόνια
19:00 Πίζα - Τορίνο
21:45 Ίντερ - Ρόμα
Cytavision 5
17:00 Τένις: ATP 250 – Marrakesh
22:00 Τένις: ATP 250 – Houston
Cytavision 6
21:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ Αθηνών
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Mπάσκετ: Μπακς - Γκρίζλις
Cytavision 8
14:30 Τένις: ATP 1000 – Μonte Carlo
Cablenet Sports 1
17:00 AΠΟΕΛ - Άρης
Cablenet Sports 2
16:00 Ανζέ - Λιόν
18:15 Χάβρη - Οσέρ
21:45 Μονακό - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
15:30 Bόλενταμ - Φέγενορντ
19:30 Μπάσκετ: Σαραγόσα - Μπαρσελόνα
Novasports Prime
19:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Άρης
Novasports 3
16:30 Ουνιόν Βερ. - Ζανκτ Παουλί
Novasports 5
20:30 Άιντραχτ - Κολωνία
Novasports Start
14:30 Ανόβερο - Έλβεσμπεργκ