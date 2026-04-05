Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Λουτσέσκου. Ο Μιρτσέα μπήκε σε τεχνητό κώμα μετά τη ραγδαία επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία του τη νύχτα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, ο γιος του, Ραζβάν, αναμένεται μέσα στη μέρα, μετά το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs, να αναχωρήσει εσπευσμένα για το Βουκουρέστι, προκειμένου να είναι στο πλευρό του.

Κόντρα σε όσα αναφέρουν κάποια ρουμανικά ΜΜΕ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ήδη αναχωρήσει για την πατρίδα του, αλλά αναμένεται να το κάνει μετά το ματς με ιδιωτική πτήση, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος στο πλευρό των δικών του ανθρώπων.

Ο 80χρονος τεχνικός, που πριν μια εβδομάδα είχε λιποθυμικό επεισόδιο και την Παρασκευή υπέστη έμφραγμα, παρουσίασε και πάλι έντονες αρρυθμίες, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά και γι’ αυτό αποφασίστηκε να μπει σε τεχνητό κώμα.

Την Τρίτη έκανε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ μετά το έμφραγμα που έπαθε την Παρασκευή τού έγιναν τρεις ανανήψεις για να σωθεί και του τοποθετήθηκαν πέντε στεντ.