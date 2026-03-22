Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (22/3)
Omega
18:15 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σ.
Cytavision 1
11:00 Apollon Ladies - Ομόνοια (Γ)
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
16:00 ΑΕΛ - Εθνικός
Cytavision 3
14:00 Νιούκαστλ - Σάντερλαντ
16:15 Τότεναμ - Νότιγχαμ Φόρεστ
19:00 Ολυμπιακός Π. - Λάρισα
Cytavision 4
13:30 Κόμο - Πίζα
16:00 Μπολόνια - Λάτσιο
19:00 Βόλος - ΠΑΟΚ
21:45 Φιορεντίνα - Ίντερ
Cytavision 5
15:00 Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
17:00 Τένις: ATP 1000 Miami
Cytavision 6
17:00 Moto GP: Γκραν Πρι Βραζιλίας
23:00 ΝΒΑ: Ντένβερ - Πόρτλαντ
Cytavision 7
14:30 24η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
20:00 Αλβέρκα - Σπόρτιγνκ
22:30 Μπράγκα - Πόρτο
Cytavision 8
16:15 Άστον Βίλα - Γουέστ Χάμ
19:00 ΑΕΚ - Κηφισιά
20:00 Ρεάλ - Ατλέτικο
Νοvasports 3
14:40 Φορτούνα - Χέρτα
Νοvasports Start
16:30 Mάιντς - Άιντραχτ
Cablenet Sports 1
17:00 Πάφος FC - Απόλλων
Cablenet Sports 2
16:00 Λιόν - Μονακό
18:15 Μαρσέιγ - Λιλ
21:45 Ναντ - Στρασβούργο
Cablenet Sports 3
15:30 Φέγενορντ - Άγιαξ
17:45 Γκρόνιγκεν - Αλκμαάρ
20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Novasports 2
19:00 Άρης - ΟΦΗ
Novasports 3
18:30 Σανκτ Πάουλι - Φράιμπουργκ
Novasports 5
20:30 Άουγσμπουργκ - Στουτγκάρδη
Novasports 4
19:00 Λεβαδιακός - Ατρόμητος
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000
Novasports Prime
19:00 Αστέρας - Παναθηναϊκός