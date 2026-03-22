Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (22/3)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή (22/3)

Omega

18:15 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σ.

Cytavision 1

11:00 Apollon Ladies - Ομόνοια (Γ)

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

16:00 ΑΕΛ - Εθνικός

Cytavision 3

14:00 Νιούκαστλ - Σάντερλαντ

16:15 Τότεναμ - Νότιγχαμ Φόρεστ

19:00 Ολυμπιακός Π. - Λάρισα

Cytavision 4

13:30 Κόμο - Πίζα

16:00 Μπολόνια - Λάτσιο

19:00 Βόλος - ΠΑΟΚ

21:45 Φιορεντίνα - Ίντερ

Cytavision 5

15:00 Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο

17:00 Τένις: ATP 1000 Miami

Cytavision 6

17:00 Moto GP: Γκραν Πρι Βραζιλίας

23:00 ΝΒΑ: Ντένβερ - Πόρτλαντ

Cytavision 7

14:30 24η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

20:00 Αλβέρκα - Σπόρτιγνκ

22:30 Μπράγκα - Πόρτο

Cytavision 8

16:15 Άστον Βίλα - Γουέστ Χάμ

19:00 ΑΕΚ - Κηφισιά

20:00 Ρεάλ - Ατλέτικο

Νοvasports 3

14:40 Φορτούνα - Χέρτα

Νοvasports Start

16:30 Mάιντς - Άιντραχτ

Cablenet Sports 1

17:00 Πάφος FC - Απόλλων

Cablenet Sports 2

16:00 Λιόν - Μονακό

18:15 Μαρσέιγ - Λιλ

21:45 Ναντ - Στρασβούργο

Cablenet Sports 3

15:30 Φέγενορντ - Άγιαξ

17:45 Γκρόνιγκεν - Αλκμαάρ

20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ

Novasports 2

19:00 Άρης - ΟΦΗ

Novasports 3

18:30 Σανκτ Πάουλι - Φράιμπουργκ

Novasports 5

20:30 Άουγσμπουργκ - Στουτγκάρδη

Novasports 4

19:00 Λεβαδιακός - Ατρόμητος

Novasports 6

18:00 Τένις: WTA 1000

Novasports Prime

19:00 Αστέρας - Παναθηναϊκός

