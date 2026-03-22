Όχι μόνο με Κρίσταλ Πάλας...

Περισσότεροι από 7000 ΑΕΚτζήδες έδωσαν το «παρών» τους στον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας εξαντλώντας όλα τα εισιτήρια. Η αλήθεια είναι πως, παρά τον αποκλεισμό, ο κόσμος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των παικτών του Ροθάδα. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και η «Αρένα» ολοζώντανη μετά από καιρό. Το στοίχημα ωστόσο είναι να δούμε ξανά τέτοιες εικόνες. Ή καλύτερα, να ζήσουν ξανά οι παίκτες της ομάδας της Λάρνακας τέτοιες στιγμές. Τώρα, αρχίζουν τα (πολύ) δύσκολα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και το μόνο σίγουρο είναι πως ο κόσμος μπορεί ξανά να παίξει καθοριστικό ρόλο για να πετύχει τους στόχους της ομάδας. Μία γεμάτη «Αρένα» λοιπόν και στα παιχνίδια των πλέι οφ, μόνο καλό θα κάνει στο κλαμπ.