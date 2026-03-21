Άνετη πρόκριση για τον Σίνερ - Μπαίνει στο Top 100 ο Γιοντάρ

Ο Σίνερ ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στο τουρνουά του Miami Open, επικρατώντας εύκολα του Ντζουμχούρ με 6-3, 6-3 σε μόλις 70 λεπτά.

Ο Ιταλός ήταν κυρίαρχος, σημειώνοντας πολλούς νικητήριους πόντους και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για μια βαθιά πορεία.Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μουτέτ ή Μαχάκ.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος Γιοντάρ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς νίκησε τον Aleksandar Vukić με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε στους «32». Η πορεία του, που ξεκίνησε από τα προκριματικά, τον φέρνει πλέον μέσα στο Top 100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Tomás Ετσερέβι, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Μπέργκερ.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, ο Κόλινγκτον απέκλεισε τον Κομπόλι και θα αντιμετωπίσει τον Πολ, ενώ ο Χαλίς επικράτησε του Φοκίνα και θα παίξει με τον Μάχτζαρκ, που επίσης πέτυχε σημαντική πρόκριση.

sdna.gr