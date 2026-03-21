Χαλασμός από κόσμο έξω από το προπονητικό της Ίντερ, φοβερή στήριξη των οπαδών στα δύσκολα!

Με τις μέρες αυτές να είναι αρκετά περίεργες και κακές για τους «νερατζούρι», με αποκλεισμό από το Champions League και διαδοχικά άσχημα αποτελέσματα με ήττα από τη Μίλαν στο σούπερ Derby della Madonnina και ισοπαλία με την Αταλάντα,

Η διαφορά στην κορυφή από τους «ροσονέρι» έχει παραμείνει στο +8, αλλά ο κόσμος της ομάδας ήθελε να διορθώσει τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχει προκληθεί στην ομάδα, μαζί και με την οργή και την απογοήτευση από τις κακές διαιτητικές αποφάσεις.Χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητικό της Ίντερ το μεσημέρι του Σαββάτου ώστε να ξεπροβοδίσουν την ομάδα που θα έπαιρνε το πούλμαν για ν' αναχωρήσει για τη Φλωρεντία ενόψει του Κυριακάτικου παιχνιδιού. Και η στήριξή που παρείχαν στον κόουτς και τους παίκτες ήταν τρομερά εντυπώσεις.

Départ de l’Inter direction Florence. La Curva Nord est présente à la gare pour encourager l’équipe. ⚫️🔵 pic.twitter.com/nmbEqPQVs3 — Inter FR (@InterMilanFRA) March 21, 2026

