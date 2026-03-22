Οφείλει να κερδίσει για πολλούς λόγους…

Η ΑΕΛ υποδέχεται στις 16:00 τον Εθνικό στο «Άλφαμεγα Stadium» και δεν έχει την πολυτέλεια για… χαμένο έδαφος. Οι τελευταίες εβδομάδες είναι δύσκολες για την ομάδα της Λεμεσού καθώς δείχνει σημάδια αδυναμίας αντίδρασης, με αποτέλεσμα η βαθμολογική θέση και το αγωνιστικό πρόσωπο να… εκπέμπουν SOS.

Οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να σηκώσουν κεφάλι να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών για πολλούς λόγους. Ο κόσμος μοιάζει με καζάνι που βράζει, τα περιθώρια στη βαθμολογία είναι «στενά» και τέλος η ψυχολογία χρήζει… ενίσχυσης ενόψει των δύο αγώνων της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Ο Ούγκο Μάρτινς ζήτησε συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι απαραίτητο να δείξουν εγωισμό και θέληση για να βγει η ΑΕΛ από την δύσκολη θέση.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένο Σινγκ και Κονσεϊσάο, ενώ ο Μπογκντάν δεν πρόλαβε καθώς κρίθηκε απαραίτητο να προφυλαχθεί.