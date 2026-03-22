Άρης-ΟΦΗ: Κομβικό παιχνίδι που καθορίζει αφετηρία και προοπτική στα playoffs για το 5-8!

Ο Άρης και ο ΟΦΗ ολοκληρώνουν την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League με μια αναμέτρηση (22/03, 19:00 / Novasports 2HD) που έχει ιδιαίτερη σημασία για αμφότερους, καθώς βρίσκονται σε απόσταση ενός βαθμού (Άρης 30 - ΟΦΗ 29) και γνωρίζουν ότι στο μίνι πρωτάθλημα των playoffs 5-8 οι βαθμοί θα διαιρεθούν διά δύο. Το αποτέλεσμα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μπορεί επομένως να καθορίσει την αφετηρία και τις προοπτικές των δύο ομάδων στη συνέχεια της σεζόν.

Για τον Άρη, το παιχνίδι αποτελεί την τέταρτη εμφάνιση υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη μετά από δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Παράλληλα, οι «κίτρινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από 50 ημέρες, καθώς η τελευταία τους νίκη καταγράφηκε στις 31 Ιανουαρίου στο Αγρίνιο. Στο διάστημα που ακολούθησε, η ομάδα μέτρησε μία ήττα και πέντε ισοπαλίες, με την επιθετική της παραγωγικότητα να υποχωρεί αισθητά, σκοράροντας κατά μέσο όρο μισό γκολ ανά παιχνίδι. Η νίκη απέναντι στον ΟΦΗ θα επιτρέψει στον Άρη να μπει στα playoffs με 17 βαθμούς και να διατηρήσει προοπτική για την 5η θέση.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ξεπεράσει τον Άρη στη βαθμολογία πριν τη διαίρεση των βαθμών. Παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών -με τους Νέιρα και Κανελλόπουλο να μένουν εκτός λόγω ενοχλήσεων, τους Σαλσέδο και Μαρινάκη τιμωρημένους και τον Μπόρχα Γκονθάλεθ τραυματία- οι Κρητικοί θέλουν να ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια με θετικό αποτέλεσμα. Στα θετικά για τον Χρήστο Κόντη είναι η επιστροφή του Καραχάλιου στην αποστολή.

Η προϊστορία των δύο ομάδων παρουσιάζει δύο όψεις. Ο Άρης έχει ηττηθεί μόλις μία φορά από τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τα τελευταία 23 χρόνια, μετρώντας έντεκα νίκες και επτά ισοπαλίες. Ωστόσο, στις έξι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας, ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες, ενώ ο Άρης έχει επικρατήσει μόλις μία φορά. Στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, οι Κρητικοί είχαν επικρατήσει με 3-0 στην Τρίπολη, καθώς το Παγκρήτιο δεν ήταν ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Άρης αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές προσώπων, χωρίς όμως να διαφοροποιήσει τη βασική του φιλοσοφία. Ο Γρηγορίου -που δεν ανακοίνωσε αποστολή- διατηρεί την επιθετική προσέγγιση, με τον Λορέν Μορόν να παραμένει σημείο αναφοράς στην κορυφή και τον Κριστιάν Κουαμέ να δοκιμάζεται σε πιο περιφερειακό ρόλο. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ επιστρέφει στα άκρα, ενώ ο Τάσος Δώνης συγκεντρώνει πιθανότητες για το αρχικό σχήμα. Η επιλογή δύο παικτών στην επίθεση στοχεύει στη δημιουργία υπεραριθμιών απέναντι στην τριάδα της άμυνας του ΟΦΗ.

Για τους φιλοξενούμενους, οι απουσίες αναγκάζουν τον Κόντη σε προσαρμογές, με αρκετούς νεαρούς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Παρά τις δυσκολίες, ο ΟΦΗ θέλει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να κλείσει την κανονική διάρκεια με θετικό αποτέλεσμα πριν στραφεί στα playouts.

Η αποστολή των Κρητικών: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Μπαΐνιβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.

Με βάση και τα υπόλοιπα ζευγάρια της αγωνιστικής -Βόλος-ΠΑΟΚ και Κηφισιά-ΑΕΚ- η λογική λέει ότι ο ΟΦΗ δύσκολα θα κινδυνεύσει για την είσοδο στο γκρουπ 5-8, ωστόσο το αποτέλεσμα στο «Βικελίδης» παραμένει κρίσιμο για τη βαθμολογική του αφετηρία στο μίνι πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για τη βαθμολογική της σημασία όσο και για τις διαφορετικές ανάγκες των δύο ομάδων. Ο Άρης επιδιώκει να μπει με σταθερότητα και προοπτική στα playoffs 5-8, ενώ ο ΟΦΗ θέλει να διατηρήσει την επαφή του στη βαθμολογία και να ξεκινήσει από όσο το δυνατόν καλύτερη βάση. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες με τις οποίες οι δύο ομάδες θα μπουν στην τελική φάση της σεζόν.

Πιθανές 11άδες:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης - Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φρίντεκ - Νταρίντα, Ζουλ - Δώνης, Γκαρέ, Κουαμέ - Μορόν

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Ισέκα.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Κορώνας (Πειραιά)

4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAΡ: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

