«Ασημένιος» στο Τορούν ο Καραλής - Αχτύπητος ο Ντουπλάντις!

Ο Έλληνας άλτης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν με άλλη μία μεγαλειώδη εμφάνιση.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε για ακόμα μία φορά στα «ουράνια» στον παγκόσμιο τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν στην Πολωνία κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο με καλύτερο άλμα στα 6.05μ.

Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις που ήταν αψεγάδιαστος μέχτο το... 6.25μ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ όπως ακριβώς και στο Παγκόσμιο ανοιχτού του 2025 στο Τόκιο.

Ο Έλληνας άλτης ξεκίνησε τον αγώνα του από το 5.70μ και το πέρασε με την πρώτη, όπως και το 5.85μ και το 5.95μ στη συνέχεια. Είχε ένα μικρό στραβοπάτημα στην πρώτη προσπάθεια στα 6.00μ ρίχνοντας τον πήχη στις λεπτομέρειες, αλλά κατάφερε να το περάσει με τη δεύτερη.

Σε εκείνο το σημείο είχαν απομείνει μόλις τέσσερις αθλητές στον αγώνα. Ο Ντουπλάντις και ο Μάρσαλ είχαν περάσει με την πρώτη τα 6.00μ και ο Γκούτορμσεν που ήταν τέταρτος και είχε 5.95μ άφησε το ύψος και ο πήχης ανέβηκε στο 6.05μ.

Ο Μάρσαλ και ο Γκούτορμσεν δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση στα 6.05μ και αποχαιρέτισαν τον αγώνα, με τον Αυστραλό να παίρνει το χάλκινο με 6.00μ. Ο Ντουπλάντις αποφάσισε να αφήσει το ύψος, ενώ ο Καραλής το πέρασε με την πρώτη και εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική δυάδα.Στη συνέχεια ξεκίνησε το... «σκάκι». Στα 6.10μ ο Ντουπλάντις πέρασε πάνω από τον πήχη με την πρώτη και ο Καραλής το άφησε, όπως έγινε και αστα 6.15μ.

Στα 6.20μ ο Ντουπλάντις άφησε το ύψος και ο Καραλής είχε την ευκαιρία του να περάσει μπροστά. Δοκίμασε πρώτο άλμα άλλα ήταν άκυρο και στη συνέχεια επέλεξε να το αφήσει και να ανέβει στα 6.25μ. Εκεί ο Ντουπλάντις το πέρασε με την πρώτη και έδωσε το τελειωτικό «χτύπημα» στον Έλληνα, ο οποίος έκανε άλλες δύο άκυρες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του. Ο Ντουπλάντις αποφάσισε να μην δοκιμάσει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ και σταμάτησε εκεί τον αγώνα του.

