Θέλει να πάρει το αίμα της πίσω και να… αναρριχηθεί

Η Πάφος κοντράρεται στις 17:00 με τον Απόλλωνα στο «Στέλιος Κυριακίδης», στην πρεμιέρα των play off, όπου θα ψάξει τη νίκη για… ευρωπαϊκούς λόγους. Τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί και αν οι γαλάζιοι θέλουν να κάνουν αποφασιστικό βήμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, τότε καλούνται να κερδίζουν τους συν διεκδικητές τους. Τόσο η ομάδα της Λεμεσού όσο και η ΑΕΚ είναι από τους βασικούς αντιπάλους της Πάφου, η οποία θέλει να… εξοντώσει για να πάρει τα πάνω της.

Το σύνολο του Θελάδες δείχνει σημάδια βελτίωσης εβδομάδα με εβδομάδα. Τις τελευταίες δύο δε, ξέσπασε πάνω σε Ε.Ν Ύψωνα και Ακρίτα με 11-0 (!) και πλέον ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Οι μέρες που ακολούθησαν μετά την άφιξη του νέου προπονητή, δεν ήταν εύκολες. Το ντεφορμάρισμα ήταν παρατεταμένο και τα αποτελέσματα δεν δικαίωναν κανένα, όμως τώρα φαίνεται πως βρήκε την σωστή… φόρμουλα για να παρουσιάζεται αντάξια των προσδοκιών εντός των τεσσάρων γραμμών.

Πέραν του βαθμολογικού πίνακα, η Πάφος θέλει να πάρει το αίμα της πίσω και για τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της τρέχουσας σεζόν. Ο Απόλλωνας κέρδισε και τις δύο (τόσο με τον Αυγουστή όσο και με τον Λοσάδα) με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα στους γύρους που προηγήθηκαν.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό για το σημερινό παιχνίδι, ο Θελάδες δεν υπολογίζει στον Γκολντάρ, ενώ επέστρεφε ο Γκόρτερ. Όσον αφορά στον τιμωρημένο Σούνιτς, θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια. Έτσι υπολογίζεται κανονικά για σήμερα.