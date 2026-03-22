Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι: O «δάσκαλος» των τελικών και ο… τολμηρός «μαθητής» σε ρήξη!

Το «Γουέμπλεϊ» φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Carabao Cup, με τον πολυνίκη Πεπ, να τα βάζει με τη «δίψα» του... κυνηγού (αλλά όχι κατακτητή), τίτλων, Αρτέτα.

Είναι τρομερό το γεγονός πως όταν το 1993, όταν η Άρσεναλ για τελευταία φορά κατακτούσε το Carabao Cup, ουδείς από τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν γεννημένος!

Και τώρα, διεκδικούν την ευκαιρία (18:30, Action24) να πανηγυρίσουν αυτό το τρόπαιο έπειτα από 33 χρόνια, έχοντας ωστόσο και έξι ήττες στον τελικό αυτής της διοργάνωσης, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στα χρονικά του τουρνουά!

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι, κυνηγά το πρώτο της τρόπαιο έπειτα από τη σεζόν 2022-2023 και το Champions League εκείνης της χρονιάς που είχε έρθει με το 1-0 επί της Ίντερ στον μεγάλο τελικό χάρη σε τρομερό πλασέ του Ρόδρι.

Πρώτη φορά στην ιστορία η πρωτοπόρος της Premier League και η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας παλεύουν για το τρόπαιο του Carabao Cup, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν… ορθάνοιχτο τον δρόμο για το quadruple, παραμένοντας εντός και των τεσσάρων στόχων τους για φέτος μετά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Οι προκρίσεις που ήρθαν για το σύνολο του Αρτέτα ήταν απέναντι σε Πορτ Βέιλ, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι, η τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά έχει τέτοιες ενδείξεις που ο Αρτέτα πιστεύει ότι θα μπει τέλος στην ανομβρία που επικρατεί από το Κύπελλο του 2020 (εξαιρουμένου του Community Shield του 2023).

Στην αντίπερα όχθη, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ασφαλώς και έχει κουραστεί, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπερασπιστεί τους ποδοσφαιριστές του, να τους δείξει πως και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και αφού ζητά από εκείνους ν’ αφήνουν και την ψυχή τους στο γήπεδο, βλέπει τα ευάλωτα σημεία της ομάδας του να είναι τέτοια που της έδειξαν το stop στην Ευρώπη απέναντι στη Ρεάλ, της δείχνουν το stop στο πρωτάθλημα μέχρι και αυτή τη στιγμή και της έχουν αφήσει αυτό το τρόπαιο και το Κύπελλο Αγγλίας…

Οι «πολίτες» έχουν κατακτήσει τα 8 από τα 9 Λιγκ Καπ που διεκδίκησαν, καταγράφοντας επιτυχία στις τελευταίες 7 παρουσίες τους στον τελικό της διοργάνωσης από το 1974 και μετά. Μάλιστα, ο Πεπ είναι ο πρώτος προπονητής που έφτασε στις πέντε κατακτήσεις του Carabao Cup.

Στα αγωνιστικά, αμφίβολοι είναι για την Άρσεναλ οι Τίμπερ και Όντεγκααρντ, διαθέσιμος θα είναι ο Έζε, εκτός ο Μερίνο.

Ο Τράφορντ θα υπερασπιστεί την εστία της Σίτι αντί του Ντοναρούμα, εκτός με πρόβλημα στη γάμπα ο Γκβάρντιολ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Γκέχι, με τους Στόουνς και Ντίας ν’ απαρτίζουν το αμυντικό δίδυμο.

Πιθανές ενδεκάδες

Άρσεναλ: Κέπα, Τίμπερ, Σαλιμπά, Χινκάπιε, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ράις, Σάκα, Έζε, Τροσάρ, Γκιόκερες

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Νούνες, Ντίας, Στόουνς, Αΐτ-Νούρι, Σίλβα, Ρόδρι, Ο'Ράιλι, Σερκί, Χάαλαντ, Σεμένιο

