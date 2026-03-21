Ο Άρης προσγείωσε την Ομόνοια, η Ανόρθωση ξέφυγε απ΄όλους και ο Ύψωνας από τον Ολυμπιακό

Η Ομόνοια αν και βρέθηκε μπροστά με 0-2 στο Αλφαμέγα», δεν κατάφερε να ξεκινήσει το δεξί στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος με τον Άρη να αντιδρά και να παίρνει τον βαθμό με το τελικό 2-2.

Η Ανόρθωση έβγαλε χαρακτήρα για άλλο ένα παιχνίδι, κέρδισε σε «νεκρό» χρόνο τον Ακρίτα με 3-2 και ανέβηκε στην κορυφή του β΄ομίλου.

Τεράστια νίκη για τον Ύψωνα ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού στην τελευταία φάση του αγώνα και αύξησε την απόστασή του από την επικίνδυνη ζώνη.

Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα, την συνέχεια και την βαθμολογία:

Παρασκευή 20/3:

Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΠ 2-1

Σάββατο 21/3

Α΄ΟΜΙΛΟΣ:

Άρης - Ομόνοια 2-2

Ανόρθωση - Ακρίτας 3-2

Β΄ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΝΥ - Ολυμπιακός 1-0

Κυριακή 22/3

Α΄ΟΜΙΛΟΣ:

Πάφος - Απόλλων 17:00

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00

Β΄ΟΜΙΛΟΣ:

ΑΕΛ - Εθνικός 16:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ:

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΜΙΛΟ: