Ο Άρης προσγείωσε την Ομόνοια, η Ανόρθωση ξέφυγε απ΄όλους και ο Ύψωνας από τον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα νέα δεδομένα στην βαθμολογία μετά τους αγώνες του Σαββάτου (21/3) και η συνέχεια της δράσης σε πρώτο και δεύτερο γκρουπ.
Η Ομόνοια αν και βρέθηκε μπροστά με 0-2 στο Αλφαμέγα», δεν κατάφερε να ξεκινήσει το δεξί στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος με τον Άρη να αντιδρά και να παίρνει τον βαθμό με το τελικό 2-2.
Η Ανόρθωση έβγαλε χαρακτήρα για άλλο ένα παιχνίδι, κέρδισε σε «νεκρό» χρόνο τον Ακρίτα με 3-2 και ανέβηκε στην κορυφή του β΄ομίλου.
Τεράστια νίκη για τον Ύψωνα ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού στην τελευταία φάση του αγώνα και αύξησε την απόστασή του από την επικίνδυνη ζώνη.
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα, την συνέχεια και την βαθμολογία:
Παρασκευή 20/3:
Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΠ 2-1
Σάββατο 21/3
Α΄ΟΜΙΛΟΣ:
Άρης - Ομόνοια 2-2
Ανόρθωση - Ακρίτας 3-2
Β΄ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΝΥ - Ολυμπιακός 1-0
Κυριακή 22/3
Α΄ΟΜΙΛΟΣ:
Πάφος - Απόλλων 17:00
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00
Β΄ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΕΛ - Εθνικός 16:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ:
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΜΙΛΟ: