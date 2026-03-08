ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τηλεοπτικές μεταδόσεις με μεγάλα παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό (08/03)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τηλεοπτικές μεταδόσεις με μεγάλα παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό (08/03)

Cytavision 1

16:00 Απόλλων - ΑΕΛ

Cytavision 2

16:00 Ένωση - Άρης

Cytavision 3

14:00 Φούλαμ - Σαουθάμπτον

18:30 Λιντς - Νόριτς

21:30 Μπάσκετ: Λέικερς - Νικς

Cytavision 4

13:30 Λέτσε - Κρεμονέζε

16:00 Μπολόνια - Βερόνα

19:00 Τζένοα - Ρόμα 

21:45 Mίλαν - Ίντερ

Cytavision 5

17:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΚ

20:00 Τένις: ATP 1000 - Indian Wells

Cytavision 6

14:30 Power Drift Championship

19:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Σέλτικς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Cytavision 8

17:15 Χετάφε - Μπέτις

20:00 Mπενφίκα - Πόρτο

22:00 Βαλένθια - Αλαβές

Cablenet Sports 1

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

Cablenet Sports 2

16:00 Λανς - Μετζ

18:15 Λιλ - Λοριάν

21:45 Λιόν - Παρί FC

Cablenet Sports 3

13:15 Mπάσκετ: Μπέογκραν - Μπαρσελόνα

17:45 Μπρέντα - Φέγενορντ

20:00 Mπάσκετ: Γκραν Κανάρια - Ρεάλ

Novasports Prime

16:00 Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

Novasports 2

18:30 Ουνιόν Βερ. - Βέρντερ

Novasports 3

16:30 Ζανκτ Παουλί - Άιντραχτ

Novasports Start

14:30 Μάνστερ - Χέρτα

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι φήμες ολοένα και θα φουντώνουν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνεντεύξεις Τύπου: Όταν το «παίξαμε καλά» δεν αρκεί...

Απόψεις

|

Category image

Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Συνταγή νίκης οι στατικές φάσεις για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ας παίξουμε κρυφτούλι...

Απόψεις

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, κέρδισε ηρεμία και νέους… σκόρερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο κι όμως… αγγλικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκόραρε ξανά ο Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tο ένιωσαν στο «πετσί» τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε η Ε.Ν Ύψωνα για τον Ροθάδα – Θα κινηθεί νομικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη κορυφής στο Φάληρο

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τα playoffs «κλειδώνουν» στη Βοιωτία

Ελλάδα

|

Category image

Έμπλεξε και μόνο με αντίδραση «σώζεται»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παραιτήθηκε από στην Στεάουα Βουκουρεστίου ο Ηλίας Χαραλάμπους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονόδρομος η νίκη στο άδειο ΓΣΠ και χωρίς τον Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη