Τηλεοπτικές μεταδόσεις με μεγάλα παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό (08/03)
Cytavision 1
16:00 Απόλλων - ΑΕΛ
Cytavision 2
16:00 Ένωση - Άρης
Cytavision 3
14:00 Φούλαμ - Σαουθάμπτον
18:30 Λιντς - Νόριτς
21:30 Μπάσκετ: Λέικερς - Νικς
Cytavision 4
13:30 Λέτσε - Κρεμονέζε
16:00 Μπολόνια - Βερόνα
19:00 Τζένοα - Ρόμα
21:45 Mίλαν - Ίντερ
Cytavision 5
17:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΚ
20:00 Τένις: ATP 1000 - Indian Wells
Cytavision 6
14:30 Power Drift Championship
19:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Σέλτικς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Cytavision 8
17:15 Χετάφε - Μπέτις
20:00 Mπενφίκα - Πόρτο
22:00 Βαλένθια - Αλαβές
Cablenet Sports 1
17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση
Cablenet Sports 2
16:00 Λανς - Μετζ
18:15 Λιλ - Λοριάν
21:45 Λιόν - Παρί FC
Cablenet Sports 3
13:15 Mπάσκετ: Μπέογκραν - Μπαρσελόνα
17:45 Μπρέντα - Φέγενορντ
20:00 Mπάσκετ: Γκραν Κανάρια - Ρεάλ
Novasports Prime
16:00 Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός
19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Novasports 2
18:30 Ουνιόν Βερ. - Βέρντερ
Novasports 3
16:30 Ζανκτ Παουλί - Άιντραχτ
Novasports Start
14:30 Μάνστερ - Χέρτα