Συνεχίζεται η δράση στη Premier League και όχι μόνο – Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Cytavision 2

21:30 Άστον Βίλα - Τσέλσι

Cytavision 3

20:00 Κηφισιά - ΠΑΟΚ

22:15 Νιούκασλ - Μάντσεστερ Γ.

Cytavision 4

22:00 Λάτσιο - Αταλάντα

Cytavision 5

21:00 Τένις: ATP 1000 - Indian Wells

Cytavision 6

18:00 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

21:30 Μπράιτον - Άρσεναλ

Cytavision 7

15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Σοσιεδάδ - Μπιλμπάο

Cytavision 8

21:30 Μάντσεστερ Σίτι - Νότιγχαμ

Cablenet Sports 2

21:00 Aλκμάαρ - Τέλσταρ

Novasports 3

21:30 Αμβούργο - Λεβερκούζεν

