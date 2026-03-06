Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής: Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα
Omega
21:10 F1 Season Preview
Cytavision 1
19:00 ΑΕΚ - Ακρίτας
Cytavision 2
19:00 Αγία Νάπα - Ομόνοια 29Μ
Cytavision 3
22:00 Γoυλβς - Λίβερπουλ
Cytavision 4
21:45 Νάπολι - Τορίνο
Cytavision 5
21:00 Τένις: ATP 1000 - Indian Wells
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Απόλλων - ΑΕΛ
Cytavision 7
22:15 Φαμαλικάο - Αρούκα
Cytavision 8
22:00 Θέλτα - Ρεάλ
Cablenet Sports 2
21:45 Παρί ΣΖ - Μονακό
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Novasports 3
21:30 Μπάγερν - Γκλάντμπαχ
Novasports 4
19:30 Mπάσκετ: Εφές - Βιλερμπάν
Novasports 5
21:00 Mπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μπάγερν
Novasports extra1
19:30 Σάλκε - Μπίλεφιλντ
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Παρίς