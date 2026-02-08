Nτέρμπι σε Κύπρο, Ελλάδα κι αλλού και Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (08/02)
PIK2/PIKHD
12:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
18:00 Απόλλων - Ολυμπιακός
Cytavision 3
16:00 Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας
18:30 Mάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Cytavision 4
13:30 Μπολόνια - Πάρμα
16:00 Λέτσε - Ουντινέζε
19:00 Σασουόλο - Ίντερ
21:45 Γιουβέντους - Λάτσιο
Cytavision 5
16:00 Tένις: ATP 250 - Montpellier
20:00 Μπράγκα - Ρίο Άβε
22:30 Μπενφίκα - Αλβέρκα
Cytavision 6
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:30 Μπάσκετ: Σέλτικς - Νικς
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Μπάσκετ: Τίμπεργουλβς - Κλίπερς
Cytavision 8
19:30 Ατλέτικο - Μπέτις
22:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 1
16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
19:00 Πάφος FC - Oμόνοια
Cablenet Sports 2
13:30 Μπάσκετ: Μπανταλόνα - Βαλένθια
16:00 Νις - Μονακό
18:15 Χάβρη - Στρασβούργο
21:45 Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
13:15 Ουτρέχτη - Φέγενορντ
15:30 Αλκμάαρ - Άγιαξ
17:45 Χρόνινγκεν - Αϊντχόφεν
20:00 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Τζιρόνα
Νοvasports Prime
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
Νοvasports 2
18:30 Μπάγερν - Χόφενχαϊμ
Νοvasports 3
16:30 Κολωνία - Λειψία
Νοvasports 6
19:00 Τένις: WTA 1000
Νοvasports Start
14:30 Aνόβερο - Χόλστεϊλ Κιέλ