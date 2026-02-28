H FIFA στέλνει αποστολή για έλεγχο ασφαλείας στο Μεξικό ενόψει Μουντιάλ

Η FIFA θα αποστείλει ειδικό κλιμάκιο στο Μεξικό για να εξετάσει ζητήματα που θεωρούνται ευαίσθητα, κυρίως όσα αφορούν την ασφάλεια, ενόψει των αγώνων του Μουντιάλ 2026 που θα φιλοξενηθούν στη χώρα. Αυτό γνωστοποίησε την Παρασκευή (27/2) η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η ίδια ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος εξέφρασε δημόσια, μέσω Instagram, την απόλυτη εμπιστοσύνη του προς τη διοργανώτρια χώρα. Οι ανησυχίες προέκυψαν μετά τα πρόσφατα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον θάνατο γνωστού βαρόνου ναρκωτικών, γεγονός που έφερε στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο, ο Ινφαντίνο τη ρώτησε αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ανησυχίας, με την ίδια να διαβεβαιώνει πως η κατάσταση έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Η αποστολή της FIFA θα εξετάσει κυρίως θέματα μετακινήσεων και κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευση των φιλάθλων.

Η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της διοργάνωσης τον Ιούνιο, ενώ το Μουντιάλ του 2026 θα συνδιοργανωθεί από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα η Γουαδαλαχάρα και η Μοντερέι θα φιλοξενήσουν τα μπαράζ για τις τελευταίες θέσεις της τελικής φάσης.

Η ένταση στη χώρα αυξήθηκε μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του καρτέλ «Jalisco Nueva Generación», σε στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκο, γεγονός που προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις στην περιοχή.

athletiko.gr