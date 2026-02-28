Ολυμπιακός: Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα για Σέρρες

Τα πλάνα του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξηγώντας στους παίκτες του σε κάθε τόνο πως η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί μονόδρομο για να ξαναβρεθούν στα… αστέρια. Ο Βάσκος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την κόπωση των παικτών του, αλλά και να βρει τρόπους για να έρθει πιο εύκολα το γκολ.

Στα πλάνα του για τον αγώνα στις Σέρρες, φαίνεται πως δεν θα σχεδιάζει σχήμα με δύο επιθετικούς. Ωστόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται να παίξει βασικός, παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός του είναι ταλαιπωρημένος από το Ραμαζάνι. Και ο ίδιος θέλει να παίξει και να σκοράρει, για να επιστρέψει η καλή ψυχολογία.

Θέση στην ενδεκάδα αναμένεται να πάρουν οι Κοστίνια, Σιπιόνι και Αντρέ Λουίς, ενώ δεν αποκλείεται να παίξει ο Νασιμέντο στα άκρα, όπως κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Ποντένσε παραμένει στα πιτς και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική.

sdna.gr