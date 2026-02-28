Μάχη στην Κρήτη, δοκιμασία για Λεβαδειακό

Με δυνατά παιχνίδια αρχίζει σήμερα η δράση στην 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με φόντο μια θέση στην οκτάδα, ο ΟΦΗ φιλοξενεί στις 17:00 την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί καλούνται να βρουν τον καλό τους εαυτό, καθώς μετά την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου, δεν τα πάνε καλά και πρέπει να συγκεντρωθούν στον στόχο για μια θέση στα πλέι οφ 5-8. Από την άλλη, σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι «βυσσινί», καθώς μέσα στο 2026 μετρούν τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Στόχος είναι αρχικά να αποφύγουν οριστικά τον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Στο «παιχνίδι» της οκτάδας θέλουν να παραμείνουν κι οι δυο ομάδες που κοντράρονται στις 19:30 στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος ψάχνει τη δεύτερη φετινή εντός έδρας νίκη απέναντι Παναιτωλικό. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ τα πάει καλύτερα μακριά από το σπίτι του, ενώ οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο Λεβαδειακός στις 20:00 δοκιμάζεται στη Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά, στοχεύοντας στην επιστροφή στις νίκες, καθώς ο Παναθηναϊκός τον έχει πλησιάσει… επικίνδυνα. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο δεν τα πάει καλά μέσα στο 2026, μετρώντας εννέα αγωνιστικές χωρίς νίκη και «καίγεται» για βαθμούς, προκειμένου να μην μπλέξει σε σενάρια παραμονής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – ΑΕΛ (Cosmote Sport 2)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναιτωλικός (Novasports 2)

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (Novasports Prime)

17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ (Cosmote Sport 2)

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor (Novasports Prime)

20:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Άρης (Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 22 52

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 50

3. ΠΑΟΚ 21 47

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 36

6. ΑΡΗΣ 22 28

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 26

8. ΟΦΗ 21 25

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 24

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 21

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 21 21

12. ΑΕΛ NOVIBET 22 21

13. ASTERAS AKTOR 22 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 12

sdna.gr