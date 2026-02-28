ΠΑΟΚ: Όλη η προσοχή στο πρωτάθλημα – Τα δεδομένα για τραυματίες

Ο ΠΑΟΚ γύρισε οριστικά σελίδα μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν και πλέον μπαίνει σε μία καθοριστική εβδομάδα για τη μάχη του πρωταθλήματος. Τρεις αγώνες σε έξι ημέρες θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια.

Αύριο ο Δικέφαλος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχει περιθώριο για απώλειες. Ακολουθεί την Τετάρτη το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά, που μπορεί να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή, ενώ την Κυριακή δοκιμάζεται στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό σε ντέρμπι με φόντο τον τίτλο.

Με 47 βαθμούς σε 21 αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πέντε πίσω από την ΑΕΚ, έχοντας όμως παιχνίδι λιγότερο. Το ματς με την Κηφισιά αποτελεί ευκαιρία για μείωση της διαφοράς, αρκεί πρώτα να γίνει το «καθήκον» απέναντι στον Αστέρα.

Το τεχνικό επιτελείο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαχείριση δυνάμεων, μετά και το ευρωπαϊκό ταξίδι. Στην Ισπανία εφαρμόστηκε διαχωρισμός γκρουπ, με τους βασικούς να ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και τους υπόλοιπους να δουλεύουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Στα αγωνιστικά, η επιστροφή του Ζίβκοβιτς θεωρείται δεδομένη, καθώς εξέτισε την τιμωρία του. Οι Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ ανεβάζουν ρυθμούς και αναμένεται να μπουν σταδιακά σε αποστολή, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμοι για το ντέρμπι της Κυριακής.

Αντίθετα, Πέλκας και Ντεσπόντοφ χρειάζονται ακόμη χρόνο, ενώ ο Λόβρεν μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του. Η κατάσταση του Τάισον αξιολογείται καθημερινά, με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά.

