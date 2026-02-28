ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να μην πέφτει... καρφίτσα - Άλλαξε την τιμή του εισιτηρίου η Ομόνοια!

Μία κίνηση με σκοπό όσο μεγαλύτερη προσέλευση στο ντέρμπι τίτλου της Δευτέρας.

Η Ομόνοια υποδέχεται τον Απόλλωνα τη Δευτέρα στο ΓΣΠ (19:00), σε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και παρόλο που τα εισιτήρια εδώ και λίγες μέρες είναι στη διάθεση του πράσινου κοινού, μετά από απόφαση της διοίκησης, αλλάζει η τιμή.

Συγκεκριμένα, σε όλες τις κερκίδες, αναπροσαρμόζεται στα 5 ευρώ!

Και όπως γίνεται αντιληπτό, ο λόγος που έγινε αυτή η κίνηση είναι για να υπάρξει όσο περισσότερη στήριξη γίνεται στους παίκτες του Μπεργκ για να φτάσουν στον στόχο της νίκης που θα αυξήσει τις πιθανότητες για τον τίτλο.

Όσοι φίλαθλοι εξασφάλισαν εισιτήριο στις προηγούμενες τιμές μπορούν, μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες, να επισκεφτούν τα καταστήματα της Green Boutique για να αναφέρουν τα στοιχεία τους και ακολούθως η ομάδα θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους παραχωρήσει δωροκουπόνι ίσο με την αξία της διαφοράς στην τιμή του εισιτηρίου για επίσημα προϊόντα της Ομόνοιας.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848.

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848.

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613.

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

 

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Σάββατο 09:00 – 14:00

Δευτέρα 09:00 – 14:00

Online Ticketing

Μέχρι τη Δευτέρα η ώρα 19:45

Ταμεία Γ.Σ.Π

Δευτέρα| 17:30 – 19:00

 

 

 

