Είναι δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ για είσοδο στην πρώτη εξάδα, ακόμη και αν το τελικό σφύριγμα της σημερινής (17:00) αναμέτρησης με τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα τη βρει νικήτρια. Ωστόσο, μόνο έτσι θα ελπίζει αφού η απόσταση θα μειωθεί στους τρεις βαθμούς και στις εναπομείνασες δύο αγωνιστικές θα επιδιώξει το προσπέρασμα. Είναι λοιπόν απλά μαθηματικά. Κερδίζει και ελπίζει. Με φάρο τον αγώνα του ΓΣΠ όπου απέδρασαν με το διπλό, οι γαλαζοκίτρινοι θα παίξουν τα ρέστα τους και μία ενδεχόμενη επιτυχία θα τους ντοπάρει ψυχολογικά ενόψει και της προσπάθειας για κατάκτηση του κυπέλλου. Έδειξαν πάντως με ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους πως μπορούν να τις κοντράρουν και αυτό θα προσπαθήσουν να πράξουν και στη σημερινή δοκιμασία. Ο Οτσόα, που ήταν τιμωρημένος με την Ένωση, επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Ο Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, ενδέχεται να κάνει και άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα, που θα αφορούν κυρίως τον χώρο του κέντρου.

Στο μεταξύ, οι παίκτες θα έχουν στο πλευρό τους και μπόλικο κόσμο αφού αναμένονται περίπου 5.000 ΑΕΛίστες. Η διοίκηση τούς κάλεσε πάντως να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί ώστε να αποφευχθούν τιμωρίες.