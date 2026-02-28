ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τελειώνει» την εξάδα και παίρνει ώθηση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ξεχωρίζει η μάχη στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ

Με ανεβασμένη την ψυχολογία από τη νίκη κόντρα στην Ομόνοια την προηγούμενη αγωνιστική, ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενείται σήμερα (17:00) από την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής. Οι γαλαζοκίτρινοι πάνε στη Λεμεσό με στόχο το διπλό με το οποίο θα τελειώσουν ουσιαστικά την υπόθεση παρουσίας τους στην πρώτη εξάδα. Θυμίζουμε πως η διαφορά τούτη την ώρα από την ΑΕΛ είναι στους έξι βαθμούς, ενώ απομένουν άλλα δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία γνωρίζει ότι το έργο δεν θα είναι καθόλου εύκολο μιας και η αντίπαλη ομάδα, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, θα παίξει το τελευταίο της χαρτί για να μπει στην εξάδα. Επίσης, ενδεχόμενο διπλό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση τόσο για να προλάβει να μπει σφήνα στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος όσο και για το κύπελλο, αν και αργούν ακόμη αυτά τα κρίσιμα ματς. Θυμίζουμε πως ο ΑΠΟΕΛ έχει μία δύσκολη τελική ευθεία στην κανονική διάρκεια με άλλα δύο ντέρμπι (Ανόρθωση εντός, Άρη εκτός). Και άρα, μία ντόπα τη χρειάζεται για να μπορέσει να πάει με αυτοπεποίθηση.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ φρόντισε τις τελευταίες ημέρες να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του πως πρέπει να ξεχάσουν το αποτέλεσμα με την Ομόνοια και να καταφέρουν να κολλήσουν δεύτερη νίκη. Κάτι που έχει να συμβεί -η αλήθεια- αρκετό καιρό. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οι γαλαζοκίτρινοι πέτυχαν δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα ήταν στις αρχές του νέου έτους, όταν επικράτησαν της ΕΝΠ (03/01) και ακολούθως του Ακρίτα (10/01). Έκτοτε, σε εφτά αγώνες πρωταθλήματος, πήραν μόλις δύο νίκες. 

Χωρίς Σταφυλίδη και κόσμο 

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του σημερινού ντέρμπι, εκτός θα είναι ο Κώστας Σταφυλίδης ο οποίος υπέστη θλάση και θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα ο Μαϊόλι παραμένει αμφίβολος. Θυμίζουμε πως η ομάδα δεν θα έχει ούτε τον κόσμο στο πλευρό της λόγω της τιμωρίας που της επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή.

 

Διαβαστε ακομη