Μεγάλα παιχνίδια... παντού! - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/01)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 1
19:00 Άρης - Ομόνοια
Cytavision 3
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Τσέλσι
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Άρσεναλ
Cytavision 4
13:30 Σασουόλο - Κρεμονέζε
16:00 Μπρέντφορντ - Νότιγχαμ Φόρεστ
19:00 Γιουβέντους - Νάπολι
21:45 Ρόμα - Μίλαν
Cytavision 5
16:00 Νιούκαστλ - Άστον Βίλα
20:00 Μπενφίκα - Εστρέλα
Cytavision 6
14:00 Ράλι Μόντε Κάρλο
17:00 Μπάσκετ: ΕΘΑ - ΑΠΟΕΛ
22:00 Μπάσκετ: Γκρίζλις - Νάγκετς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
15:00 Ατλέτικο - Μαγιόρκα
17:15 Μπαρτσελόνα - Οβιέδο
Cablenet Sports 1
16:00 Ανόρθωση - ΑΕΛ
19:00 Πάφος FC - AEΚ
Cablenet Sports 2
16:00 Ναντ - Νις
18:15 Μετζ - Λιόν
21:45 Λιλ - Στραμβούργο
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Κραν Κανάρια - Βαλένθια
17:45 Φέγενορντ - Χεράκλες
20:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Τενερίφη
Νοvasports Prime
16:00 Άρης - Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Νοvasports 3
14:30 Σάλκε - Καϊζερσλάουτερν
18:30 Φράιμπουργκ - Κολωνία
Νοvasports Start
16:30 Γκλάντμπαχ - Στουτγκάρδη