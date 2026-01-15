Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (15/01)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΡΙΚ
21:00 Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ
Cytavision 2
20:30 Φούτσαλ: Απόλλων - ΑΕΚ
Cytavision 4
19:30 Βερόνα - Μπολόνια
21:45 Κόμο - Μίλαν
Cytavision 8
22:00 Σανταντέρ - Μπαρσελόνα
Νοvasports Prime
20:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Παναθηναϊκός
Νοvasports 2
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Ζαλγκίρις
Νοvasports 3
21:30 Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερ.
Νοvasports 4
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Βίρτους
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Μονακό
Νοvasports 5
19:30 Μπάσκετ: Εφές - Μπασκόνια
Νοvasports 6
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ερ. Αστέρας
Νοvasports Start
19:30 Μπάσκετ (γ): Αθηναϊκός - Σοπρόμ