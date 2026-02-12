ΑΠΟΕΛ Waterpolo: Στη Σλοβενια για να εκπροσωπίσει την Κύπρο στο LEN Challenger Cup

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικές εμπειρίες σε διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στη Λιουμπλιάνα βρίσκεται από σήμερα η ομάδα υδατοσφαίρισης του ΑΠΟΕΛ, η οποία θα λάβει μέρος στον Ευρωπαϊκό Όμιλο κατάταξης του LEN Challenger Cup, εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο ως πρωταθλήτρια ομάδα.

Οι γαλαζοκίτρινοι είναι η μοναδική κυπριακή συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση υδατοσφαίρισης για τη φετινή σεζόν, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία του συλλόγου σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Ο ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης στα τέλη Νοεμβρίου, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες. Το ερχόμενο τριήμερο (13–15 Φεβρουαρίου 2026) επιστρέφει στη δράση στον δεύτερο γύρο κατάταξης (θέσεις 13–18), μαζί με τις ομάδες που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση από την αρχική φάση.

Στον όμιλο συμμετέχουν οι Hapoel Palram Zvulun, VK Ljubljana Slovan, Clube Naval Povoense, Welsh Wanderers, West London Penguins και ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να διεξάγεται σε μορφή round-robin, όπου όλες οι ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του ΑΠΟΕΛ:

Παρασκευή

10:00 – ΑΠΟΕΛ vs Welsh Wanderers

18:30 – ΑΠΟΕΛ vs West London Penguins

Σάββατο

10:00 – ΑΠΟΕΛ vs Clube Naval Povoense

18:00 – ΑΠΟΕΛ vs Hapoel Palram Zvulun

Κυριακή

13:00 – ΑΠΟΕΛ vs Ljubljana Slovan

Η παρουσία του ΑΠΟΕΛ στον ευρωπαϊκό όμιλο κατάταξης του LEN Challenger Cup αποτελεί ακόμη μία σημαντική εμπειρία για το κυπριακό πόλο, αναδεικνύοντας την προσπάθεια και τη συνέπεια της ομάδας σε διεθνές επίπεδο.

 

 

