Aυτή είναι η τιμωρία του Μπαρτζώκα για το συμβάν με την Dubai BC

Η EuroLeague τιμώρησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα με πρόστιμο 4,000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του μετά τη λήξη της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Dubai BC, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα των ερυθρολεύκων ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού, έχοντας έναν σύντομο διάλογο σε υψηλές εντάσεις.

