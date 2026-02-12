Οι μεταδόσεις σήμερα (12/2)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 12/2
PIK2
14:45 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 3
22:00 Μπρέντφορντ - Άρσεναλ
Cytavision 5
12:00 Tένις: ATP 500 - Rotterdam
20:30 Tένις: ATP 500 - Rotterdam
Cytavision 6
20:00 Tένις: ATP 500 - Dallas
Cytavision 7
20:00 Rally Sweden - Stage 1
Cytavision 8
22:00 Βόλεϊ: Λιουμπλιάνα - Τρεντίνο
Novasports 2
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Παρί
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
Novasports 6
17:30 Tένις: WTA 1000 - Doha
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Βιλερμπάν
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστ.
Cablenet Sports 2
19:45 Βόλφσμπουργκ - Γιουβέντους (Γ)
22:00 Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα. (Γ)