Η... ελπίδα στην Ανόρθωση όταν σκοράρει ο Λόπες

Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, με την οποία η Ανόρθωση πήρε το μεγάλο διπλό επί του Άρη (0-1), ο Λόπες άνοιξε λογαριασμό στην πρώτη του συμμετοχή μετά την επιστροφή στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Ο Πορτογάλος είχε πετύχει άλλα 15 στην πρώτη του θητεία στην «Κυρία». Μάλιστα, από τη στιγμή που το γκολ του αποδείχθηκε και νικητήριο, ο Πορτογάλος επιθετικός συνέχισε ένα θετικότατο στατιστικό.

Στο πρώτο πέρασμά του από την Ανόρθωση, πέρα από τα δύο πρώτα παιχνίδια στα οποία βρήκε δίχτυα και η ομάδα του έχασε, στα υπόλοιπα 11 καταγράφηκαν εννέα νίκες και δυο ισοπαλίες.

Αισιοδοξία στην Ανόρθωση είναι ο 34χρονος θα κρατήσει συχνή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, μιας και η επιθετική δυστοκία ήταν κάτι που στοίχισε μέχρις στιγμής.

Το γεγονός ότι με 16 τέρματα είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος τα λέει όλα…